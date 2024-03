Footkart com a maior comitiva de sempre no Santarém Cup

O Footkart Escola de Futebol Karting Associação vai estar presente no Santarém Cup, com a maior comitiva de sempre, mais de 100 pessoas entre atletas e staff.



Pela primeira vez, presente, com sete equipas em cinco escalões existentes. A geração 2016 com duas equipas, no escalão de sub8 em futebol 5; as gerações 2014, 2013 (com duas equipas) e 2012, nos escalões de sub12, de sub11 e de sub10, respetivamente, em futebol 7 e a geração 2011, no escalão de sub13 em futebol 9.



“Toda a dinâmica está idealizada e preparada com o objetivo de a presença do Footkart sirva de promoção do clube a nível nacional e internacional, que permita demonstrar a nossa organização e que funcionamos como um todo em detrimento de individualidades”, sublinha o clube.