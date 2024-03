Atletas do HC ‘Os Tigres’ ajudam APR a chegar ao 5º lugar do Inter Regiões de Hóquei em Patins

A equipa da Associação de Patinagem do Ribatejo (APR), que integrou cinco atletas do Hóquei Clube ‘Os Tigres’, ficou no 5º lugar do torneio Inter Regiões de Hóquei em Patins, que decorreu nos dias 22, 23 e 2 de março, em Tomar.

Martim Correia, João Oliveira, Santiago Oliveira, Filipe Almeida e Francisco Cardoso foram os atletas dos Tigres selecionados para a competição.

Na fase de grupos a APR venceu os por 4-0 e 2-3, frente à RA Açores e OVF/FPP, respetivamente. Na fase de eliminatórias, a APR perdeu o jogo dos quartos de final por 0-5.

Este resultado permitiu à APR classificar-se no 5º lugar, uma das melhores classificações de sempre neste torneio. O Inter Regiões teve como vencedor a AP de Lisboa, seguido da AP Aveiro e AP Setúbal.