Nersant e ISLA Santarém firmam acordo de colaboração

A Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém e o ISLA Santarém – Instituto Superior de Gestão de Administração de Santarém firmaram um acordo de colaboração com o intuito de promover e regular a cooperação entre ambas as entidades nos setores da educação, formação e emprego, assim como no apoio às atividades de docentes e alunos da instituição de ensino.

Assinado pelo presidente da Direção da Nersant, António Pedroso Leal, e pelo diretor do ISLA, Domingos Martinho, o protocolo estabelece uma vasta gama de áreas de cooperação. Entre elas, destacam-se o apoio à realização de atividades conjuntas, como colóquios, seminários e workshops, bem como a realização de estudos e trabalhos de docentes do ISLA. Além disso, o acordo prevê o acolhimento de alunos da instituição de ensino para a realização de estágios, trabalhos de unidades curriculares de projeto, visitas de estudo ou outras iniciativas.

Um dos pontos relevantes do acordo é o compromisso da Nersant em promover a oferta formativa do ISLA Santarém entre os seus colaboradores e familiares, que terão como benefício adicional uma redução de 10% nas propinas mensais em qualquer dos cursos ministrados pela instituição de ensino, sejam eles cursos técnicos superiores profissionais (CTesP), licenciaturas, pós-graduações/MBA ou mestrados.

“Esta parceria com o ISLA Santarém reflete o compromisso da Nersant em promover uma estreita ligação entre a academia e as empresas, sendo esta aproximação um dos nossos desígnios. Acreditamos que esta colaboração será benéfica para os alunos e docentes do ISLA, mas também para as empresas da região e, consequentemente, para o desenvolvimento económico da região”, referiu António Pedroso Leal, presidente da Direção da Nersant, em relação ao protocolo agora assinado.

Este acordo fortalece, desta forma, os laços entre as entidades, visando ainda potenciar a articulação entre as ações de formação e as necessidades do mercado de trabalho na região, adaptando-se à sua natureza, duração, calendarização e formas de concretização.

Com esta parceria, a Nersant e o ISLA Santarém reafirmam o seu compromisso com o desenvolvimento económico da região, preparando os seus profissionais para os desafios do mercado de trabalho atual e futuro.