Rota das Adegas juntou 1500 participantes em Alcanhões

A Rota das Adegas, integrada na Festa do Vinho e da Vila de Alcanhões, que decorreu no dia 23 de março, contou com a participação de mil e quinhentos participantes que percorreram as oito adegas dos produtores aderentes a esta iniciativa.

Acompanhados por um kit que incluía uma bolsa, um copo para a prova dos vinhos e uma pulseira que permitia o acesso às adegas, os participantes saíram do Largo do Arneiro, junto à Sede da Junta de Freguesia de Alcanhões, com os grupos de tocadores e dos ranchos folclóricos de Alcanhões e do Alto Minho, para efetuaram as provas dos vinhos brancos e tintos nas adegas do José António, Duarte Durão, António Luís “Escravaninha”, Paulo Fino, Marco Durão, António Graça “Chambeta”, Pedro Rocha, e Manuel António, onde não faltaram deliciosos petiscos para acompanhar as provas.

Ricardo Gonçalves, presidente do Município de Santarém, acompanhado pelos vereadores Alfredo Amante e Nuno Russo, juntaram-se a Pedro Mena Esteves, Presidente da Junta de Freguesia de Alcanhões, e de muitos presidentes das juntas de freguesia do Concelho e outros participantes, onde percorreram as ruas de Alcanhões, em clima festivo, numa iniciativa que terminou na Casa das Coletividades, onde o júri deu a conhecer e entregou os prémios aos três melhores produtores de vinho branco e de vinho tinto, para além de também ter atribuído quartos prémios, a outras três adegas.

Os vinhos foram analisados por um júri constituído por enólogos que provaram e avaliaram os vinhos dos oito produtores a concurso. Na categoria de vinhos brancos, o primeiro prémio foi entregue a Pedro Rocha, o segundo prémio coube a Marco António C. Lopes Durão (Terra da Pressa) e o terceiro prémio, a José António Correia.

Nos vinhos tintos, o primeiro prémio também foi atribuído a Pedro Rocha, o segundo prémio, a António Caetano da Graça (Chambeta) e o terceiro prémio, a António Alberto Machado Luís (Escravaninha).

A Quinta da Ronca, Manuel António Vila Boim Duarte e Paulo Frias Fino (Rossana), receberam o quarto prémio, ex-aequo.

Ricardo Gonçalves enalteceu “a organização desta iniciativa que ano após ano, demonstra mais qualidade, nesta vila vinhateira do Ribatejo e em que este ano, esta iniciativa integra o programa da Cidade do Vinho, em que Santarém partilha desta distinção com os três concelhos de Alpiarça, Almeirim e Cartaxo.”.

Pedro Mena Esteves agradeceu “a presença e participação a todos os participantes, convidados, grupos de tocadores e ranchos folclóricos, bem como o apoio da Câmara de Santarém”.

A festa continuou com serviço a jantares, um encontro de tocadores com música à desgarrada, na Casa das Coletividades, música com Todor e Rafael, com Augusto Canário e amigos com a sua banda e DJ Ti Manel e Tiago Leiria.

Na sexta feira, dia 22 de março, decorreu o Desfile de Abertura desta Festa com o tema “Alcanhões uma Vila com vida… desde 1928”, e que contou com a participação das crianças do Jardim de Infância e da EB1 de Alcanhões, de grupos de tocadores, de instituições e associações da vila de Alcanhões, a que também se juntou a população e muitos visitantes, juntamente com Ricardo Gonçalves, Nuno Russo, Alfredo Amante e Pedro Mena Esteves, até à Casa das Coletividades, onde foram lançados foguetes para assinalar os noventa e seis anos de elevação de Alcanhões a Vila. A festa prosseguiu com serviço de jantares, actuação do Organista David C, umTributo aos Queen com o espetáculo “Queen Kind of Magic” e animaçãodo DJ Hot Crazy Boy.