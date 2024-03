Quinta do Casal Branco distinguida como uma das TOP10 Melhores PME do setor de viticultura e vinho

A Quinta do Casal Branco, produtora de vinho há mais de dois séculos e, com sede em Almeirim, foi distinguida a nível nacional como uma das 10 melhores Pequenas Médias Empresas (PME) do setor de viticultura e vinho.

Para a colocar nesta posição, a empresa SCORING teve como base as contas anuais e a análise dos principais rácios económico-financeiros da Casal Branco – Soc. De Vinhos, S.A. O júri é composto por Carlos Gouveia, da comissão executiva, e António Aguiar e Nicolau Almeida, da comissão científica.

Para José Lobo de Vasconcelos, proprietário da Quinta do Casal Branco, “esta distinção é muito importante, uma vez que reforça, não apenas a imagem e a notoriedade da Quinta do Casal Branco, mas também reflete a qualidade do trabalho num contexto económico e empresarial”.

“A criação de emprego, a inovação e a internacionalização têm sido os pilares fundamentais da nossa estratégia empresarial. Investir em tecnologia, em práticas sustentáveis e na valorização dos nossos recursos humanos é essencial para alcançar a excelência em todos os aspetos do nosso negócio”, referiu ainda José Lobo Vasconcelos.