Agrupamento de Escuteiros 404 Almeirim: Meio século

Este ano, o Agrupamento de Escuteiros 404 Almeirim celebra um momento verdadeiramente especial: 50 anos de existência dedicada ao desenvolvimento integral de crianças e jovens. Sob o lema “Revive-Te”, esta associação tem deixado uma marca na vida de gerações, promovendo valores como a solidariedade, a responsabilidade e o respeito pela natureza.

Para assinalar esta data estão planeadas diversas atividades ao longo do ano destinadas a celebrar e relembrar o percurso do agrupamento. Em maio, mês da fundação, destacam-se a celebração das promessas e um acampamento comemorativo. Este acampamento, além de proporcionar momentos de convívio e partilha entre os atuais membros do agrupamento, tem como objetivo reunir antigos escuteiros, numa celebração que promete ser repleta de nostalgia e emoção.

O papel crucial desempenhado pelo Agrupamento de Escuteiros na educação informal das crianças e jovens é particularmente relevante nos dias de hoje, num contexto em que a tecnologia muitas vezes distancia as pessoas da natureza e do convívio social. Assim, esta celebração não é apenas um marco na história do agrupamento, mas também uma oportunidade para reforçar a importância do contacto com a natureza e do espírito de comunidade.

Agrupamento de Escuteiros 404 Almeirim convida todos os membros da comunidade, familiares, amigos e antigos escuteiros do agrupamento a juntarem-se a nós ao longo deste ano de festividades, para celebrar não apenas os 50 anos de história, mas também o compromisso contínuo com os valores que nos unem e inspiram. Juntos, vamos honrar o passado, celebrar o presente e preparar o caminho para o futuro desta grande família escutista.