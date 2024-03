Festival das Sopas Ribatejanas de Vale de Cavalos foi um sucesso

A mostra gastronómica recebeu mais de 4 800 visitantes, que vieram de várias regiões do país para degustar mais de 13 variedades de sopas típicas ribatejanas, entre as quais: sopa de carneiro com feijão verde, sopa de agrião, sopa de arroz com tripas, sopa de fraca do campo, canja, sopa do campo (entulho), sopa de cogumelos, sopa d’aldeia, couve com feijão, caldo verde, sopa de peixe e sopa de pedra, sopa de grão com massa, confecionadas pelas associações, coletividades, freguesias e uniões de freguesia do Concelho, com os produtos endógenos da região chamusquense. mais de uma dezena de sopas.

No total dos três dias do certame foram servidos mais de 1 500 litros de sopa, cerca de mais 300 do que no ano passado.

À semelhança do ano passado, no último dia do festival, a Confraria de Gastronomia do Ribatejo provou e avaliou as sopas presentes no certame gastronómico. A sopa de cogumelos, servida pela União de Freguesias da Parreira arrecadou o 1ºlugar, a sopa de carneiro com feijão verde, oferecida pela empresa Carpintaria Mário, arrecadou pelo segundo ano consecutivo o 2º lugar e a sopa d’Aldeia, do Centro Cultural do Semideiro, o 3º lugar.

Durante o festival os visitantes puderam ainda provar alguns petiscos tradicionais, de que são exemplo carne de alguidar, moelas, bifanas, carapaus fritos, ovos mexidos com farinheira e pica-pau.

O Festival das Sopas Ribatejanas é uma organização conjunta entre o Município da Chamusca e a Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, tem como objetivo a divulgação e valorização das sopas ribatejanas e conta com a colaboração de associações, coletividades e agentes económicos do Concelho. A próxima edição do Festival das Sopas Ribatejanas de Vale de Cavalos regressa em 2025, de 21 a 23 de março.