Alunos almeirinenses na construção do citadino a fuel cell

José Francisco Barreira e Miguel Marques são dois almeirinenses, alunos do 2º Ano do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico que fazem parte do grupo que projetou e, literalmente, construiu o protótipo de um carro citadino a fuel cell, uma resposta para a mobilidade urbana amiga do ambiente.



Simplificando o processo, o hidrogénio no depósito reage ao oxigénio do exterior, produzindo ele próprio energia, sem necessidade de se abastecer na rede. Tal como os carros elétricos, movimenta-se a uma velocidade segura e de forma silenciosa, emitindo apenas vapor de água. Francisco Barreira referiu ao Jornal O ALMEIRINENSE que o objetivo do projeto é a construção de um veículo na sua vertente de eficiência – circular o maior número de quilómetros com mais autonomia e menos impacto ambiental.



Este projeto envolveu 49 alunos do IST, de vários anos e cursos como Mecânica, Electrónica, Química. Surgiu em 2019 mas, devido à pandemia, só em setembro de 2022 se começou a produzir as peças. O protótipo foi apresentado, nesta quinta-feira, dia 28 de março, no Instituto Superior Técnico e contou com a presença do Ministro da Economia, António Costa e Silva, o Presidente do IST, Rogério Colaço, o coordenador de Inovação da Galp , entre outros parceiros.



Legenda:

José Francisco Barreira é o primeiro da esquerda e o Miguel Marques é o segundo da esquerda para a direita.