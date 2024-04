Alzheimer Portugal lança campanha nacional sobre “Cuidados Sem Contenções” e “Solidão Não Desejada”

A Alzheimer Portugal preconiza a necessidade de uma mudança urgente no paradigma de cuidados para as Pessoas com Demência em Portugal, defendendo que os cuidados centrados na Pessoa e a metodologia de cuidados sem contenções são as que promovem a verdadeira inclusão e o respeito pelos Direitos das Pessoas com Demência.

A campanha nacional que aborda os temas “Sem Contenções” e “Solidão Não Desejada”, visa sensibilizar e informar sobre o que são as Contenções, quais as consequências da sua utilização diária para a Pessoa com Demência e alertar para o facto desta prática generalizada colocar em causa a dignidade, os Direitos e as necessidades destas pessoas. Paralelamente, pretende ainda sensibilizar e capacitar a população em geral e os profissionais da área social e da saúde para o fenómeno da “Solidão Não Desejada”.

Esta iniciativa é financiada pelo BPI Fundação “la Caixa”, Instituto Nacional para a Reabilitação e Caixa Social, contando com a colaboração de vários parceiros, nomeadamente os Centros Distritais da Segurança Social, os Municípios da Guarda, Setúbal e Castelo Branco, o Hospital de Braga (ULS de Braga), as Ordens Profissionais dos Psicólogos, Assistentes Sociais, Fisioterapeutas e Enfermeiros, as Associações Profissionais Nacionais dos Terapeutas Ocupacionais e dos Gerontólogos e a Universidade de Aveiro.

A campanha consiste na realização de ações de sensibilização/informação e terá início no próximo dia 10 de Abril pelas 10h, no Centro Distrital da Segurança Social de Santarém (Largo do Milagre, 49/51), percorrendo durante os próximos meses todos os distritos de Portugal, terminando em outubro, em Lisboa.

De acordo com Filipa Gomes, coordenadora nacional do projeto,“esta campanha nacional de capacitação junto das organizações de saúde, sociais, famílias e comunidade, pretende promover um paradigma de cuidados sem contenções das Pessoas com Demência, baseado na prevenção em saúde, fomentando a inclusão e a saúde mental/física destas e a saúde mental dos cuidadores. Visa, ainda, através de uma abordagem preventiva e de capacitação, com a participação ativa das Pessoas com Demência e dos seus cuidadores e ex cuidadores, contribuir para uma sociedade mais consciente sobre o fenómeno da Solidão e, consequentemente, ter menos pessoas com risco de Solidão Não Desejada, em especial pessoas idosas com ou sem demência”.

A Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social e uma Associação de Doentes. É a única organização em Portugal, de âmbito nacional, constituída há mais 35 anos especificamente para promover a qualidade de vida das Pessoas com Demência e dos seus familiares e Cuidadores. Tem como visão uma sociedade que integre verdadeiramente as Pessoas com Demência e seus Cuidadores e reconheça os seus Direitos. Atua de acordo com o princípio da Abordagem Centrada na Pessoa com Demência e o respeito absoluto pelo direito à sua autodeterminação.