Município de Ferreira do Zêzere investe 14.500€ em armadilhas para a vespa velutina

A colocação de mil armadilhas seletivas e realização de 2 manutenções até final de junho, bem como a realização de relatórios de capturas, pretende representar mais uma “arma” na luta contra a disseminação desta espécie invasora no concelho, num esforço para capturar, ainda na primavera, o maior número de rainhas possível.

O trabalho está a ser efetuado por uma empresa especializada, contratada para o efeito mediante concurso, e respeitando a distribuição de armadilhas por locais designados e com recurso a técnica desenvolvida para respeitar, o melhor possível, as restantes espécies.

O município apela à população no sentido de colaborar, respeitando as armadilhas distribuídas, não as deteriorando nem removendo as mesmas dos locais respetivos. Para um reforço adicional, podem ainda criar outras armadilhas artesanais para complementar esta rede agora distribuída.