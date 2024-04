1º Festival Animal na Chamusca

O Parque Municipal da Chamusca e o Largo 25 de abril (junto à Câmara Municipal) serão palco no próximo fim-de-semana, 13 e 14 de abril, da 1ª edição do Festival Animal da Chamusca – PETFest, numa iniciativa organizada pelo Município da Chamusca, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para o não abandono dos animais e para os cuidados a ter com o seu bem-estar.

A “História Encãotada”, a primeira atividade a decorrer no âmbito do PETFest, está marcada para as 11h30 (sábado), e é dirigida a crianças do 3 aos 6 anos de idade. A abertura oficial do festival está agendada para as 14h de sábado, 13 de abril.

Durante os dois dias do festival os visitantes poderão desfrutar de uma ampla variedade de atividades e exposições direcionadas para o universo dos animais de estimação, representando uma oportunidade única para reforçar os laços entre os membros da comunidade e os seus companheiros peludos.

A par do evento decorrerá a Campanha de Adoção Animal, uma iniciativa realizada em parceria com a Associação Amigos dos Animais e do Ambiente da Chamusca (AAAAC). Esta ação tem como objetivo contribuir para a redução do número de animais abandonados no Concelho e combater o problema da sobrelotação do Centro de Acolhimento Temporário de Animais (CATA) da AAAAC, proporcionando-lhes a oportunidade de encontrarem um lar seguro e permanente, onde não lhes falte amor, cuidados com a saúde e a higiene, alimentação e sobretudo o carinho necessário para viverem uma vida feliz e saudável.

Os potenciais adotantes terão oportunidade de conhecer cães com diferentes características e comportamentos, que prometem oferecer uma fonte inesgotável de amor e companhia. Vários estudos demonstram que a presença de um animal de estimação pode reduzir o stress, ansiedade e sintomas de depressão. A adoção de um animal é uma escolha que traz benefícios significativos, promovendo o bem-estar emocional, físico e social do adotante e oferecendo uma segunda oportunidade de vida e amor a um animal em necessidade.

Para além da campanha de adoção, o PETFest oferece uma série de atividades e exposições dedicadas aos nossos amigos de quatro patas. Os visitantes poderão desfrutar de exposições e apresentações de raças caninas, participar numa emocionante cãominhada, e testemunhar demonstrações de Agility, Obediência, Truques & Habilidades, além de participar de um treino de Dog Puller pela Universidade Canina de Alpiarça. Para aqueles que desejam aprender mais sobre a adoção responsável e como proporcionar um lar repleto de amor aos animais, haverá também o workshop “Adoção Feliz – Como Conseguir?” dinamizado pela Associação Ânimas.