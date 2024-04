Apanhado em flagrante com mais de três mil euros de artigos furtados em hipermercado

A PSP do Cartaxo deteve, no dia 15 de abril de 2024, um homem de 21 anos, por suspeita de furto num hipermercado da cidade. O indivíduo foi abordado pelos agentes já no exterior do hipermercado, onde foi encontrada uma série de artigos furtados, avaliados em cerca de 270 euros.

Segundo a PSP, durante as diligências policiais, foram também apreendidos outros artigos, alguns ainda com selos de alarme, totalizando aproximadamente 3400 euros, que se presume terem sido furtados em outros estabelecimentos comerciais.

O suspeito foi detido e recolhido aos quartos de detenção, sendo posteriormente presente ao juiz, para julgamento em processo sumário, no Tribunal do Cartaxo, no dia 16 de abril.