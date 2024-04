Exposição “50 anos do Regime Democrático” até 3 de maio nas Escolas Velhas

A igreja do Divino Espírito Santo (Escolas Velhas) tem patente de hoje e até dia 3 de maio, a exposição “50 anos do Regime Democrático”, com trabalhos realizados por alunos dos diferentes níveis de ensino do Agrupamento de Escolas de Almeirim e Fazendas de Almeirim, CRIAL e Centro Paroquial de Almeirim.

Jornais da época, cravos, caricaturas, soldados, espingardas e muito mais para ver nesta exposição que recorda os acontecimentos dos 25 de Abril de 1974.

As entradas são livres e a exposição pode ser visitada entre as 9h00 e as 12h30 e as 14h00 e 16h00.