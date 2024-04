Santarém vai recriar regresso da coluna militar de Salgueiro Maia

No dia 27 de abril é recriado o regresso da Coluna Militar, às 11h00, na Praça do Município, relembrando o momento da chegada da Coluna Militar da EPC – Escola Prática de Cavalaria, então comandada pelo Capitão Salgueiro Maia e a subida dos militares intervenientes à varanda da Câmara Municipal de Santarém, na Praça do Município, para saudar a população. Esta iniciativa é feita em parceria com o Exército Português e com o apoio da Associação Portuguesa de Veículos Militares Antigos.

Pelas 11h30, tem início o Concerto de Júbilo por Carrilhão LVSITANVS de Homenagem a Zeca Afonso e Cantores de Abril, na Praça do Município.

Com sessenta e três (63) sinos e sete (7) toneladas, o “Carrilhão Lvsitanvs”, o maior carrilhão itinerante do Mundo vai passar por Santarém para um concerto de homenagem a Zeca Afonso e cantores de Abril, como Adriano Correia de Oliveira, Vitorino e Ermelinda Duarte, entre outros. Este Concerto está a cargo do carrilhanista Ana Elias.

Às 15h30, decorre a Sessão Solene de Outorga de Condecorações do Município, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a personalidades, no âmbito das comemorações do 50º aniversário do 25 de abril.

A Medalha de Ouro do Município de Santarém vai ser entregue a Carlos Maia de Loureiro, em nome em nome dos Militares da Coluna comandada por Salgueiro Maia, ao Coronel Joaquim Correia Bernardo, ao Coronel António Garcia Correia e a João Luiz Madeira Lopes, Presidente da Comemorações Populares do 25 de abril – Associação Cultural.

A Medalha de Mérito do Município de Santarém vai ser atribuída aos Membros da Comissão Administrativa que tomaram Posse no dia 20 de junho de 1974 e a 4 de dezembro do mesmo ano, exercendo o seu mandato até às primeiras eleições autárquicas, em 1976: Manuel Fernandes Lemos Melancia, Raúl Augusto Duarte Violante, Francisco José Martins Robalo e Grimoaldo Duarte Alhandra.

A título póstumo vão ser distinguidos Egídio Neves Veloso, Henrique Pereira Dias Ferreira e Luís Eugénio Martins Ferreira. O Município de Santarém já agraciou há anos o presidente da comissão administrativa, Francisco Viegas.

As propostas foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho da Medalha Municipal e pelo executivo da Câmara de Santarém.

Estas iniciativas encerram o programa das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Santarém, organizadas pela Câmara Municipal de Santarém, pela Comemorações Populares do 25 de Abril – Associação Cultural, pela Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril e pelo Exército Português.