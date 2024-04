Mais de 300 meninas jogaram à bola em Almeirim

Mais de três centenas de alunas do 1º ciclo do Ensino Básico, participaram na manhã desta sexta-feira, 19 de abril, na ação do ‘Bora Lá Meninas, Vamos Jogar à Bola’, no Estádio Municipal de Almeirim, iniciativa promovida pela Associação de Futebol de Santarém.

O objetivo desta ação passa pela divulgação, incremento e desenvolvimento do futebol e futsal femininos.

O projeto, que tem como patrona a jogadora internacional portuguesa do Sport Lisboa e Benfica, Kika Nazareth, foi apresentado em abril de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, e tem sido desde aí divulgado nos 21 municípios do distrito de Santarém.

A iniciativa conta com ações programadas desde abril de 2023 a dezembro de 2024.