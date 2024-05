Três detidos e centenas de doses de droga apreendidas em festival de música em Almeirim

Três pessoas, entre os 20 e 49 anos, foram detidas pelo crime de tráfico de estupefacientes, desobediência e posse de arma proibida, nos dias 4 e 5 de maio, no concelho de Almeirim.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, as detenções e apreensões decorreram de “operação especial de prevenção criminal direcionada para a deteção e repressão de ilícitos criminais, decorrente da realização de um festival de música e regulação do tráfego rodoviário e para o reforço do sentimento de segurança junto da população”.

Para além dos três detidos, foram constituídos arguidos 14 pessoas por tráfico de estupefacientes. A GNR apreendeu nesta operação um bastão extensível; 817 doses de MDMA; 554 doses de haxixe; 150 doses de cocaína; 97 doses de liamba; oito selos de LSD; 120 euros em numerário e diverso material para acondicionamento e consumo do produto estupefaciente.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

A ação contou com o reforço de militares do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI), da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e ainda com o apoio da Segurança Social.

“Através destas ações, a Guarda Nacional Republicana pretende combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população, procurando ainda prevenir ilícitos criminais. Nesse sentido tem assegurado o policiamento regular da zona em apreço em ações coordenadas de patrulhamento e fiscalização, promovendo assim a visibilidade e segurança pública”, conclui a GNR.