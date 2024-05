Um Grande Ouro, dois Ouros e seis Pratas para os vinhos de Almeirim no Concurso Vinhos de Portugal

Nove vinhos de Almeirim foram galardoados na 11ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, da ViniPortugal, num jantar de gala que decorreu na passada sexta-feira, no dia 3 de maio, no Mosteiro de Alcobaça

Entre os nove vinhos, destaque para a medalha Grande Ouro atribuídos ao vinho ‘Falcoaria Colheita Tardia, Branco, 2018’, da Quinta do Casal Branco. As duas medalhas de Ouro foram atribuídas à Quinta do Casal Monteiro com os vinhos ‘Quinta do Casal Monteiro, Grande Reserva, Tinto, 2020’ e ‘Quinta do Casal Monteiro, Grande Reserva, Fernão Pires/Maria Gomes, Branco, 2021’.

As medalhas de Prata foram atribuídas ao ‘Clavis Aurea, Reserva, Tinto, 2021’ da Quinta do Casal Monteiro; ‘Conde Vimioso Sommelier Edition, Branco, 2023’ da Falua; ‘Falcoaria Vinhas Velhas, Fernão Pires/Maria Gomes, Branco, 2021’ da Quinta do Casal Branco; ‘Márcio Sampaio Em Campo, Tinto, 2020’ da Globtek Comercial Solutions, Lda; ‘Quinta da Alorna Reserva das Pedras Tinta Miúda, Tinta Miúda, Tinto, 2020’ da Quinta da Alorna e ‘Tela, Viognier, Branco, 2022’ da Adega Cooperativa de Almeirim.

Ao longo de três dias (29 e 30 de Abril e 1 de Maio), 132 especialistas de referência do sector, sendo 108 jurados nacionais e 24 internacionais, avaliaram criteriosamente, durante as sessões técnicas, as mais 1.300 referências a concurso. Posteriormente, o Grande Júri, constituído por Bento Amaral, Dirceu Júnior MW, James Tidwell MS, Luís Lopes e Francisco Antunes, avaliou, nos dias 2 e 3 de Maio, as referências distinguidas com Ouros, atribuindo as distinções de Melhores do Ano e Grandes Ouros.

Os vinhos distinguidos, no Concurso Vinhos de Portugal, com as medalhas Grande Ouro e Ouro, vão ter a presença garantida pela ViniPortugal em eventos internacionais de referência, ainda este ano, evidência de que este Concurso é uma ótima oportunidade para a promoção internacional por parte dos produtores nacionais.

Entre os jurados internacionais que integraram o Júri Tegular, destaca-se Sebastian Bordthäuser, Sommelier e Jornalista da Alemanha; Thomas Götz, Jornalista de Vinhos, Blogger e Wine Educator Especializado em Vinhos Ibéricos, da Alemanha; Thea Cipido, Sommelier e Jornalista da Bélgica; Janet Dorozynski, Jornalista de Vinhos e Wine Educator, do Canadá; Marshall Chen, fundador e principal formador do Domaine, o maior instituto de ensino de vinhos do sudoeste da China; Malene Smidt Hertz, Wine Educater, da Dinamarca; Cynthia Leung, Wine Educator certificada e detentora do Diploma da WSET, de Hong Kong; Kateryna Yuschenko, CEO e Wine Educator da WSET Ucrânia e Mirell Riviello, Oradora e Sommelier, do México.

O Concurso Vinhos de Portugal é um evento de referência no sector e, em paralelo, um ponto de encontro entre produtores, especialistas, sommeliers e influenciadores nacionais e internacionais que, durante estes dias, partilham experiências entre si. A iniciativa reforça igualmente a posição de Portugal nos mercados externos enquanto país de excelência na produção de vinho.

Grande Ouro

FALCOARIA COLHEITA TARDIA, BRANCO, 2018 CASAL BRANCO SOCIEDADE DE VINHOS S.A., VINHO DO/DOC/DOP TEJO

Ouro

QUINTA DO CASAL MONTEIRO, GRANDE RESERVA, TINTO, 2020 QUINTA DO CASAL MONTEIRO, LDA, VINHO DO/DOC/DOP TEJO

QUINTA DO CASAL MONTEIRO, GRANDE RESERVA, FERNãO PIRES / MARIA GOMES, BRANCO, 2021 QUINTA DO CASAL MONTEIRO, LDA, VINHO DO/DOC/DOP TEJO

Prata

CLAVIS AUREA, RESERVA, TINTO, 2021 QUINTA DO CASAL MONTEIRO, LDA, VINHO DO/DOC/DOP TEJO

CONDE VIMIOSO SOMMELIER EDITION, BRANCO, 2023 FALUA – SOCIEDADE DE VINHOS, S.A., VINHO REGIONAL/IG/IGP TEJO

FALCOARIA VINHAS VELHAS, FERNãO PIRES / MARIA GOMES, BRANCO, 2021 CASAL BRANCO SOCIEDADE DE VINHOS S.A., VINHO DO/DOC/DOP TEJO

MáRCIO SAMPAIO EM CAMPO, TINTO, 2020 GLOBTEK COMERCIAL SOLUTIONS, LDA, VINHO DO/DOC/DOP TEJO

QUINTA DA ALORNA RESERVA DAS PEDRAS TINTA MIúDA, TINTA MIúDA, TINTO, 2020 QUINTA DA ALORNA VINHOS, LDA., VINHO DO/DOC/DOP TEJO

TELA, VIOGNIER, BRANCO, 2022 ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM CRL, VINHO DO/DOC/DOP TEJO