Congresso do Desporto 2024 junta 11 municípios

Após o sucesso das duas primeiras edições (2022 e 2023), a região do Médio Tejo volta este ano a promover o Congresso do Desporto, iniciativa que visa reunir dezenas de especialistas dos mais diversos ramos da área. Aos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Mação, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha juntam-se em 2024 Ferreira do Zêzere, Ourém e Tomar, num total de 11 concelhos.

O evento, de participação gratuita, pretende proporcionar uma geografia de troca de saberes para a valorização de competências na área desportiva no território do Médio Tejo. O programa inclui a participação de oradores especialistas de diferentes disciplinas, que cruzam experiências e exemplos em áreas como a justiça, a ética, a saúde e o bem-estar, a sociedade ou o movimento associativo no contexto desportivo, proporcionando momentos de debate e partilha de conhecimento.

As atividades irão decorrer em setembro e outubro, estando já definidas as datas, locais e temáticas. Informações sobre o programa completo, oradores e inscrições serão divulgadas brevemente.

Calendário:

Fóruns

• 4 de setembro . Ferreira do Zêzere . Desporto e Educação

• 14 de setembro . Ourém . Desporto no Envelhecimento Saudável

• 18 de setembro . Sardoal . Desporto e Responsabilidade Social

• 21 de setembro . Tomar . Desporto e Profissão

Congresso do Desporto

• 27 de setembro (tarde). Abrantes . Desporto e Sociedade

• 27 de setembro (noite) . Mação . Desporto, Natureza e Ambiente

• 28 de setembro (tarde) . Alcanena . Desporto e Formação – Alto Rendimento

• 4 de outubro (tarde) . Vila Nova da Barquinha . Desporto, Ética, Saúde e Bem-Estar

• 4 de outubro (noite) . Constância . Desporto e Turismo

• 5 de outubro (manhã) . Entroncamento . Desporto, Associativismo, Bem-Estar e Qualidade de Vida

• 5 de outubro (tarde) . Torres Novas . Desporto e Inclusão