“Falar de sexualidade é falar de amor? Educar para os afetos” na Biblioteca Municipal de Alpiarça

A segunda sessão do Ciclo de Conversas com a comunidade em Alpiarça, realiza-se no próximo dia 11 de maio, no Auditório Mário Feliciano da Biblioteca Municipal, com início marcado para as 17h00. O tema em destaque é “Falar de sexualidade é falar de amor? Educar para os afetos”, uma reflexão essencial sobre os laços entre sexualidade e afetividade na educação contemporânea.

A sessão contará com a ilustre presença de Carlos Céu e Silva, psicólogo clínico e presidente da “OLHAR” – Associação Pela Prevenção e Apoio à Saúde Mental, bem como com a participação de Ana Luísa Rocha, enfermeira da Unidade de Cuidados da Comunidade Almeirim-Alpiarça, no âmbito da Saúde Escolar. A moderação da sessão estará a cargo de Filipa Filipe, psicóloga clínica da EMIC – Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária, do projeto PiiCLT, em funções no Município de Alpiarça.

“A Sexualidade é inerente à condição humana. Todavia, vivemos num momento peculiar da nossa História em que surgem movimentos sociais regressivos e violentos, com predominância do ataque ao pensamento e com manifestações anti-sexualidade, que acabam por desencadear efeitos perversos na sociedade. Assim, urge o esclarecimento e a partilha de conhecimento com base em evidência científica nesta área, para um vida saudável em sociedade.

Falar de sexualidade, é abordar e promover uma educação para os afetos. É falar de contacto físico, intimidade, consentimento e amor. Não faz sentido continuar a abordar somente a perspetiva do sexo e como evitar as Doenças Sexualmente Transmissíveis.

O tema não tem de ser uma fonte de stress, pelo que as famílias deverão encontrar oportunidades para conversar sobre sexualidade, respeitando sempre o espaço de intimidade dos mais jovens. Os jovens, por seu turno, deverão adquirir conhecimentos e desenvolver atitudes e comportamentos pró-ativos e pró-sociais nesta área.”

Esta conversa, pretende contribuir para: promover a literacia em saúde, contribuindo para a tomada de decisões mais conscientes e responsáveis na área da educação sexual; ser um contributo para melhorar os relacionamentos afetivo-sexuais entre os jovens, e de alguma forma, facilitar o diálogo entre as famílias; prevenir a violência no namoro.

O Ciclo de Conversas é uma iniciativa desenvolvida em colaboração com a Associação Olhar.