A Câmara Municipal de Almeirim e a CIMLT convidam, no próximo dia 15 de maio, as famílias a participar na atividade “Dia da Família – Jogos em Família”, no Parque da Zona Norte, em Almeirim.

“Esta festa que já é uma tradição, junte a Família e venham participar neste desafio”, destaca a organização.

A atividade decorre entre as 18h00 e as 20h00, e gratuita mas requer inscrição que se podem efetuar na recepção das Piscinas Municipais ou através do link https://forms.gle/F9X83EqZcGVKySZu7.