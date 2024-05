Ex-deputados falam da vida parlamentar no Politécnico de Santarém

Sete ex-deputados da Assembleia da República vão participar no colóquio “Memória com História”, no próximo dia 16 de maio, pelas 17h30, na Escola Superior de Gestão e Tecnologia, do Instituto Politécnico de Santarém.

Carlos Matias, Fernando Condesso, Luisa Mesquita e Nelson Baltazar são os oradores convidados desta iniciativa, promovida pela Associação de Ex-Deputados à Assembleia da República (AEDAR).

Entre os temas a debate estão “A minha vida parlamentar, da expectativa à realidade”; “Motivações para a minha atividade política”; “Semelhanças e diferenças de perspectiva e entre o passado e o futuro no modo de ver a política”.

Jorge Lacão, presidente da AEDAR, fará a declaração de abertura e são moderadores deste debate Herculano Gonçalves e Hilário Teixeira.