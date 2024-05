Distrital do PSD de Santarém exige da conclusão do IC3 entre Almeirim e Chamusca

A Distrital do PSD de Santarém exige ao Governo que conclua do IC3 entre Almeirim e Chamusca, após a definição da nova localização do novo Aeroporto de Lisboa na área do Campo de Tiro da Força Aérea, localizado no Município de Benavente.

Em comunicado, a Distrital do PSD refere que perante a localização do novo aeroporto, a conclusão do IC3 entre Almeirim e a Chamusca ” ganha agora uma relevância fundamental face a todo o sistema de acessibilidades ao norte do distrito de Santarém, à Região Centro, a Coimbra, Castelo Branco e ao próprio norte alentejano”.

“Não faz sentido ter uma autoestrada A13 que liga a Marateca-A2 a Coimbra- A1, interrompida a meio entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha”, acrescenta a força política.

A Distrital reforça que este lanço em falta, com cerca de 40 quilómetros e que inclui uma nova ponte na Chamusca, “tem traçado definido e estudos de implantação e de impacte ambiental, que mereceram pareceres favoráveis da APA”, acrescentando que sem a conclusão desta via de comunicação “toda esta parte do país ficará ainda mais distante do novo aeroporto, do que do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa”.

“A sua não conclusão constituiu um bloqueio às acessibilidades e desenvolvimento dos concelhos de Almeirim, Alpiarça e Chamusca, e uma injustiça face à instalação, em 2007, dos dois CIRVER (Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos) neste último concelho, com um enorme volume de tráfego de pesados a continuar a fazer-se por atravessamento de várias localidades”, destaca a mesma nota.

“A Distrital do PSD de Santarém assinala que a construção do Novo Aeroporto no Campo de Tiro da Força Aérea, no Concelho de Benavente, exige a inclusão da conclusão da A13/IC3 no plano de infraestruturas e acessibilidades associadas”, conclui.