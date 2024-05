Município da Chamusca atribui apoios a estudantes em 36 mil euros

O Município da Chamusca atribuiu este ano 69 Bolsas de Estudo (mais sete do que o ano passado) e sete Bolsas de Mérito, no valor total de cerca de 36 mil euros, a alunos do Concelho que estão a frequentar o ensino superior no ano letivo de 2023-2024. Os cheques foram entregues na sexta-feira, dia 10 de maio, numa cerimónia integrada na programação da Semana da Ascensão, que decorreu no Cineteatro da Chamusca.

Este é o oitavo ano (letivo) que o Município da Chamusca atribui este tipo de apoio aos estudantes do Concelho da Chamusca, perfazendo um total de cerca de 240 mil euros.

O valor de cada Bolsa de Estudo atribuído é de 450€, enquanto o valor das Bolsas de Mérito se fixa em 697€, 100% da propina máxima anual.

No que diz respeito às Bolsas de Mérito foram atribuídas três novas bolsas para os melhores alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas da Chamusca (AEC), que prosseguiram os estudos para o Ensino Superior Público e ainda a renovação de quatro Bolsas de Mérito a alunos já beneficiados em anos letivos anteriores.

Do total do apoio atribuído, 31 mil euros correspondem a Bolsas de Estudo e cerca de cinco mil euros a Bolsas de Mérito a alunos do concelho, dando desta forma um incentivo e um sinal claro da aposta do Município na Educação e na Qualificação do Potencial Humano do Concelho da Chamusca.