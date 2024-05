Festival Entre Quintas com concertos e recitais na Casa Cadaval e Quinta do Casal Branco

O Festival Entre Quintas está de regresso com concertos e recitais entre os dias 28 de Junho e 7 de Julho, em diferentes espaços da Casa Cadaval e na Quinta do Casal Branco, em Muge e Almeirim, respetivamente.

As duas quintas com história secular, assumem a realização de uma experiência de diálogo entre música, arte e enologia com eventos que proporcionam a todos a possibilidade de aliar o prazer musical com a experiência vitícola, emoldurados pela elegância e beleza dos espaços envolventes.

Dois fins-de-semana passados em harmonia, entre a arte e a natureza, tornam a Quinta do Casal Branco e a Casa Cadaval, locais de atração turística e cultural. As duas quintas oferecerem tardes inesquecíveis, com música de diferentes géneros, abrangendo diferentes faixas etárias e gostos.

Esta experiência de diálogo entre a música e arte vitícola é também uma homenagem às figuras emblemáticas de Olga Cadaval e Maria Lívia Braamcamp Sobral, senhoras de grande cultura e sensibilidade artística que deram renome às propriedades que administraram, respetivamente, a Casa Cadaval e a Quinta do Casal Branco.

O Festival Entre Quintas tem a parceria da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e o seu Diretor Artístico Maestro Nikolay Lalov.

Este ano, estão previstos dois grandes concertos sinfónicos, cinco recitais, uma noite de jazz e um concerto para a família. Com a participação de destacados músicos nacionais e vários artistas de renome internacional.

PROGRAMA

28 de Junho | 21h30

Quinta do Casal Branco

Noite Romântica

C.M. Weber | Abertura “Der Freischutz”

R. Schumann | Concerto para Piano e Orquestra em Lá menor op. 54

P.I. Tchaikovsky | Sinfonia Nº 4 em Fá menor op. 36

João Casimiro Almeida | Piano

Nikolay Lalov | Maestro

Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras

——–

29 de Junho 18h00

Quinta do Casal Branco

Pianíssimo

F. Chopin | Nocturne in C Sharp minor no. 20

F. Chopin | Nocturne in E Flat Major op.9 no. 2

F. Chopin | Walzer op.89, no.1, no.2 and no. 3

F. Chopin | Walzer in E minor Op. Posth

F. Chopin | Scherzo no. 2 op. 31

F. Liszt | Transcendental Etude no. 12 “Chasse- Neige”

F. Liszt | Sonetto 104 del Petrarca S. 161, no. 5

P. I. Tchaikovsky | The Seasons, October

F. Schubert | Impromptu op. 90 no. 3

Nadejda Tzanova | Piano

——–

29 de Junho 21h30

Quinta do Casal Branco

Viva Vivaldi

Obras de A. Vivaldi

Concerto in G Dur “Alla Rustica”

Sinfonia Nº 2 G Dur RV 146

Sinfonia Nº 3 G Dur RV 149

AS QUATRO ESTAÇÕES:

Concerto No. 1 em Mi maior, op. 8, RV 269, “La primavera” (Primavera)

Concerto No. 2 em Sol menor, op. 8, RV 315, “L’estate” (Verão)

Concerto No. 3 em Fá Maior, op. 8, RV 293, “L’autunno” (Outono)

Concerto No. 4 em Fá menor, op. 8, RV 297, “L’inverno” (Inverno)

Domenico Nordio | Violino

Solistas da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras

——–

30 de Junho 11h00

Quinta do Casal Branco

UM SONHO MAGICO | Ópera

S. Lalova

Todos os dias, nós os professores somos testemunhas de um momento mágico, quando nas almas de nossos alunos se acende uma chama que dura para sempre…e nunca se apaga. Este concerto é para divertir mas também para educar. Esperamos que a ópera ‘Um Sonho Mágico’ possa contribuir para que mais crianças entrem no mundo mágico da música.

Maria Repas Gonçalves | Soprano

Armando Possante | Maestro

Coro Infantil do Conservatório de Música de Cascais

Solistas da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras

——–

30 de Junho 18h00

Quinta do Casal Branco

BUDAPEST STRING QUARTET

W. A. Mozart, String Quartet No. 1 in G major, KV80

B. Bartók, Evening with the Szeklers

Z. Kodály, Evening song

L. Weiner, Divertimento

A. Dvorak, American String Quartet

Budapeste String Quartet

Concerto com o Apoio da Embaixada da Hungria

——–

5 de Julho 21h30

Casa Cadaval

NOITE DE BROADWAY

TRIO REVIVED

Embarque numa viagem com o Trio Revived, atravessando o Oceano Atlântico até às luzes brilhantes de Manhattan, Nova Iorque, e recue no tempo até à Idade de Ouro dos Musicais da Broadway. Deixe-se levar pelos sons de êxitos tais como Oh what a beautiful morning, If I loved you, Love walked in, Some Enchanted Evening, Roxanne, Maria e muito mais. Será uma noite de grande encanto.

Rodney Earl Clarke | Barítono

Lilia Donkova | Violino

Marina Savova | Piano

——–

6 de Julho 18h00

Casa Cadaval

ESTORIL BRASS

A. Arutiunian | Armenian Dances

V. Ewald | Brass Quintet N°1

E. Ewazen | Frost Fire

T. Jobim (arr. K. Abeling) | Garota do Ipanema

F. Waller (arr. L. Norris) | Ain’t Misbiavin – Not fast

S. Kompanek | Killer Tango

P. Nagle | Jive for Five – Jazz Style

Estoril Brass Ensemble

——–

​6 de Julho 21h30

Casa Cadaval

MOZART FOREVER

Obras de W.A. Mozart

Missa brevis em Sol maior para coro e órgão, K. 140

Sonate Nº 2 em Sib maior para órgão, 2 violinos e baixo

Sonate Nº 1 em Mib maior para órgão, 2 violinos e baixo

Sonate Nº 3 em Ré maior para órgão, 2 violinos e baixo

Sub tuum praesidium, K. 198

Alma Dei creatoris, K. 277

Sancta Maria, Mater Dei, K. 273

Ave verum corpus, K. 618

Laudate Dominum, K.339 n.º5

Schola Cantorum da Catedral de Santarém

David Paccetti Correia | Órgão e Direção

Nikolay Lalov | Maestro

Solistas da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras

——–

7 de Julho 18h00

MÚSICA DA CASA CADAVAL

Obras de Vários Compositores Espanhóis da biblioteca da Casa Cadaval

Anónimo (ca. 1700) Pasacalles I & II

Sebastián Durón (1660 – 1716) Dos extractos de la zarzuela No hay con los celos más medio que vengarlos o no tenerlos (Madrid, 1695 – Lisboa ¿?)

¡Dónde, envilecido hermano! ¡Ay infeliz Tesalia! – Solo de Diana, furiosa * ¡Ay, infeliz campaña! – Solo de Celos *

Dos extractos de la zarzuela Vengar con el fuego al fuego (Madrid, 1703 – Lisboa 1718)

¿Qué es esto, fineza? – Solo de Eumene * ¿Pero en qué me detengo? – Solo de Clearista *

Georg Friedrich Händel (1685-1759) Sonata op. 5 nº 4, en Sol mayor Allegro – A tempo ordinario – Allegro non presto – Passacaille – Gigue – Menuet

¿Antonio de Literes? (1673-1747) Dulce suspensión del alma * Cantata humana Estribillo – Coplas – Recitado – Minué Antonio Vivaldi (1678-1741) Sonata op. 1 nº 8, en re menor Preludio – Corrente – Grave – Giga

Sebastián Durón Ondas, riscos, peces, mares ** Aria de la zarzuela Veneno es de amor la envidia (Madrid, ca. 1705 – Lisboa ¿?)

Maite Beaumont | Mezzosoprano

Al Ayre Español

Concerto com o Apoio da Embaixada de Espanha e Ministério da Cultura de Espanha