Milhares comemoram o Dia Mundial da Criança no Parque da Zona Norte (c/fotos)

A Câmara Municipal de Almeirim proporcionou, ao longo do dia de ontem, 31 de Maio, atividades para comemorar o Dia da Criança, no Parque da Zona Norte, na cidade de Almeirim.

A iniciativa para todas as escolas públicas do concelho, pré-escolar, 1ºciclo e IPSS, comemorou o dia mais importante para as cirnaças, bem como o Dia Mundial do Ambiente.

Este ano o tema foram os 50 anos do 25 de Abril e a autarquia promoveu várias atividades desde karaté, insufláveis, pinturas, concertos, demonstrações da GNR e até personagens dos desenhos animados estiveram presentes.