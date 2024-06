Sumol Compal adota nova imagem para se afirmar como uma ‘House of Brands’

A Sumol Compal apresentou uma nova identidade visual para afirmar uma cultura corporativa mais integrada da empresa líder de bebidas não alcoólicas em Portugal e que a projeta como uma entidade de escala global.

Desde a fusão entre a Sumol e a Compal, a empresa evoluiu naturalmente para uma entidade única que é responsável pela gestão e pelo crescimento de marcas icónicas no mercado doméstico e nos mais de 50 mercados internacionais, onde pretende ser uma empresa de referência em bebidas de fruta e em vegetais.

A evolução do logotipo é a manifestação visual da evolução da Sumol Compal, com vista à consolidação de uma cultura corporativa mais integrada.

Para Rita Russo, gestora de Sustentabilidade e Comunicação da Sumol Compal, “a adoção da nova identidade visual da Sumol Compal é um passo evolutivo na afirmação da organização como uma empresa única. Hoje, decorrida mais de uma década, desde a fusão entre a Sumol e a Compal, a empresa transcende a soma das partes. O compromisso com uma cultura mais integrada é um eixo importante na consolidação e no crescimento da Sumol Compal em todos os mercados, locais e internacionais, em que está presente”.

O novo logotipo evoluiu a partir da identidade da organização, atribuindo-lhe um cunho mais moderno e assertivo que afirma a Sumol Compal como uma House of Brands. O símbolo “+”, patente no antigo logotipo, para cumprir o propósito de reforçar a soma de duas companhias, aquando da aquisição da Compal pela Sumol, cai nesta nova versão do logo, dado que ao dia de hoje já não faz sentido, adotando-se Sumol Compal. As novas cores, presentes no novo logo, representam diversidade, dinamismo, criatividade e transformação.

O processo criativo de restyling da Sumol Compal ficou a cargo da Unlock Brands.