Santarém reforça segurança pública com 26 câmaras de videovigilância

Santarém passa a contar, partir de hoje, dia 6 de junho, com um sistema de videovigilância com 26 câmaras, que vão funcionar 24 horas por dia, no Centro Histórico, nas Portas do Sol e no parque de estacionamento da estação rodoviária.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, recebeu Telmo Correia, secretário de Estado da Administração Interna do XXIV Governo Constitucional, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no âmbito da assinatura do protocolo de videovigilância para a cidade, e seguiram depois, em comitiva, pelo Centro Histórico.

A aquisição dos equipamentos e as obras de requalificação nas instalações do Centro de Comando e Controlo Operacional do Comando Distrital de Santarém da PSP foram suportadas pelo município de Santarém, num investimento de cerca de cento e noventa mil euros.

Ricardo Gonçalves, enalteceu a instalação do sistema de videovigilância, que considera “muito importante porque para além de ajudar a prevenir crimes, ajuda a monitorizar as áreas de risco, ajuda a prevenir o vandalismo, vai ajudar a dissuadir este tipo de atividades e, simultaneamente, reforçar a segurança pública”.

O presidente da Câmara de Santarém relembrou que “esta medida não substitui a necessidade de reforço policial para Santarém” e reforçou ainda que a instalação deste sistema é “resultado de um trabalho intenso que a Câmara e a PSP desenvolveram, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD, para garantir a conformidade com a lei”.

Para Ricardo Gonçalves, “o grande desafio foi ultrapassar a questão da proteção de dados. Há muitas questões que têm que ser verificadas e houve municípios que tiveram os seus processos chumbados. Nós, desde o início, desenvolvemos um trabalho muito intenso, de forma a ultrapassarmos estas questões e a conseguirmos que o projeto fosse aprovado com a ajuda da PSP”.

Telmo Correia, felicitou a Câmara de Santarém pela decisão de avançar com a videovigilância, que “não substitui os polícias, mas dá uma grande ajuda”, e deixou o repto para o aumento, “a curto prazo, da zona vigiada, com colocação de câmaras junto a escolas e nos bairros do Sacapeito e São Domingos”.

O secretário de Estado da Administração Interna, lembrou que “há sempre alguma resistência na instalação de sistemas como este, devido às questões de privacidade e proteção de dados”, mas garantiu que o sistema “respeita as melhores práticas”.

Telmo Correia endereçou os cumprimentos de Margarida Blasco, ministra da Administração Interna, a Ricardo Gonçalves, e sublinhou que “é fundamental que as forças de segurança estejam equipadas com mais meios e mais recursos, utilizando também mais tecnologia, de forma a permitir diminuir a criminalidade”, numa alusão a outras cidades em que este sistema já foi implementado.

Ismael Jorge, referiu que este “é um dia muito importante para a polícia”. Para o diretor nacional da PSP, “este sistema de vídeo proteção é um importante meio complementar da atividade das forças de segurança”.

As câmaras de videovigilância vão funcionar 24 horas por dia e vão ser operadas pelo Comando Distrital de Santarém da PSP, que fica também responsável pela conservação e tratamento dos dados.