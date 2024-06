Casamento brevemente? Cuide da sua imagem nesse dia

Com a época de casamentos a chegar, é importante garantir que todos, desde os noivos até aos convidados, estejam preparados para o grande dia com um toque de elegância e razoabilidade.

Não só é importante como se torna essencial, adequar o que veste à ocasião, espaço e época do ano. Contudo, uma imagem impecável não se traduz somente no que vestimos.

Como tal, partilho algumas dicas chaves para que nestes eventos a sua imagem, se torne impactante e ajustada.

Para os Convidados:

Pontualidade é Essencial: Chegue ao casamento a tempo, respeitando o horário indicado no convite.

Comportamento Adequado: Mantenha-se discreto durante a cerimónia e evite distrações desenquadradas, e não faça questão de ser o centro das atenções. O dia é dos noivos. Durante a receção, lembre-se de cumprimentar os noivos e socializar com outros convidados de forma respeitosa, respeitando o espaço de cada um.

Presentes Significativos: Tenha consideração ao escolher um presente para os noivos. Opte por algo que reflita o seu relacionamento com o casal e que seja útil para eles.

Crie empatia: Nem sempre conhecemos todos os convidados. Caso se relacione com alguém que não conhece, demonstre interesse e aborde temas que agrade a ambos.

Para os Noivos:

Cuide da sua aparência: Dedique tempo a cuidar de si nas semanas que antecedem o casamento. Isso inclui cuidados com a pele, cabelo e barba, se aplicável, para garantir que estará com uma aparência fresca e cuidada no dia do evento.

Receba com elegância: Na receção dos convidados, faça-os sentirem-se únicos e que a sua presença é realmente importante, garantindo que todos se divertem.

Desfrute com confiança: Lembre-se de que os olhos estão postos em si. Reflita uma postura segura divertida e espontânea, mesmo nos momentos mais embaraçosos. Acredite que os convidados vão seguir o seu exemplo.

Recorde-se de que somente um vestido incrível ou um fato elegante não basta para causar uma boa imagem se a sua comunicação verbal e física não estiverem em coerência com o resto.

Acompanhe todas as novidades em @imageconsulting.is

A sua Consultora de Imagem, Inês Silva