PS ganha Europeias em Almeirim. Abstenção acima da média nacional

O Partido Socialista conseguiu 37,31% dos votos nas eleições europeias deste domingo, dia 9 junho.

A coligação PSD-CDS e PPM conseguiu ser a segunda força mais votado com 24,70% dos votos e quase o dobro dos votos do Chega, que se ficou pelos 13,77%.



Em quarto lugar, no somatório das quatro freguesias, ficou a IL com 8,04% seguido da CDU 4,84%.



No concelho de Almeirim, o Bloco de Esquerda teve apenas 226 votos com 3,45%.



O Livre ficou pelos 2,79% dos votos.



Abstenção nas europeias foi a mais baixa dos últimos 20 anos A abstenção deste domingo foi a mais baixa em eleições europeias dos últimos 20 anos, ao situar-se em 62,5%. Isto significa que, dos 10,4 milhões de eleitores inscritos, 3,9 milhões decidiram ir às urnas. Em Almeirim, a abstenção foi de 67,68%.