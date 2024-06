Médico morre durante consulta em Almeirim

Custódio Jacinto, médico ofalmologista, morreu vítima de ataque cardíaco fulminante ao início da tarde desta quarta-feira, 12 de junho, em Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o médico estava a fazer uma consulta, quando se sentiu mal e entrou em paragem cardiorespiratória no interior do consultório, situado na rua 5 de Outubro, na cidade de Almeirim. Os meios de socorro foram de imediato acionados, incluindo a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém, mas apesar dos esforços o óbito acabou por ser verificado no local.

Nas operações de socorro no local estiveram dois elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por uma viatura e a VMER do Hospital de Santarém. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.

Custódio de Carvalho Jacinto, médico aposentado, de 70 anos de idade, era gerente da Clínica Coisas de Médicos, dedicada à área da oftalmologia, em Almeirim. Foi médico nos Hospitais de Santarém e Abrantes.