APOIAR apresenta projeto de Moçambique

A APOIAR apresentou, no dia 12 de junho, os desafios, as experiências e o impacto dos projetos da associação, na missão de contribuir para a quebra do ciclo de pobreza absoluta em Moçambique.

No Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, as técnicas da APOIAR focaram a apresentação nos resultados e testemunhos do projeto de Intercâmbio Digital, que decorreu durante o ano letivo 2023-2024, entre escolas portuguesas e moçambicanas (Aveiras de Cima, Almeirim, Benavente, Salvaterra de Magos, Santarém – em Portugal, e Dondo – em Moçambique).

“O Intercâmbio Digital reforça o pensamento crítico para compreensão intercultural e exercício de cidadania ativa, desmistificando as metas 2030 numa linguagem corrente e facilmente aplicável ao dia-a-dia. Através de uma metodologia participativa, crítico-reflexiva e dinâmica, pretende-se desenvolver o potencial de ação e transformação social dos jovens”, destaca a associação.

Estiveram presentes as escolas portuguesas participantes, vereadores da educação de algumas câmaras das respetivas localidades, empresas parceiras, instituições locais e outros curiosos.