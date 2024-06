Festival Sons de Verão anima noites quentes e ecléticas à beira-rio

Nos sábados de 15 de junho a 13 de julho o festival de música ao vivo Sons de Verão regressa a Coruche para preencher as noites quentes à beira-rio com espetáculos que reúnem bandas e artistas de sonoridades e géneros diversificados, do rock à morna de Cabo Verde; da música clássica e contemporânea à folk e ao jazz, passando ainda pelo folclore.



O festival arranca em plena prova 24H BTT – CCH e, pelo meio, cruza-se com eventos como o Trail e a Caminhada da Coruja, e ainda com um desfile de moda promovido pela associação de apoio ao doente oncológico Encostatamim. Os espetáculos são sempre ao ar livre, em locais de entrada gratuita tão convidativos como a Praça d’Água, a Praça da Liberdade, a margem do rio Sorraia ou a Avenida do Sorraia. A iniciativa convida a viver intensamente as melhores e mais inspiradoras noites do Ribatejo.