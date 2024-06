Marchas Populares hoje em Fazendas de Almeirim

O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, recebe hoje, dia 14 de junho, o arraial “Santos Populares”.

A iniciativa tem início, pelas 20h30, com uma aula de Zumba com a professora Joana Pernas, seguida das marchas populares, às 21h00.

Atuam no evento as Marchas do CRIAL, Mercados de Lisboa, Benfica do Ribatejo, Benavente, Nossa Srª. de Machede “Évora” e Marcha Popular de Fazendas de Almeirim.

A organização convida a população a estar presente neste evento, com entrada livre. Há porco assado no espeto, bifanas, doces, bebidas e muitas mais surpresas.