Festival gastronómico celebra produtos locais e da tradição gastronómica

O Município de Alpiarça irá realizar pela primeira vez o Festival Gastronómico “Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana”, nos dias 22 e 23 de junho, no Parque do Carril, junto à Vala Real de Alpiarça.

Este evento pretende dar a conhecer o melhor da gastronomia do concelho e homenagear a tradição e os produtos da região. Com um foco especial na sustentabilidade, o festival opta por um kit de barro, em vez de louça plástica, para preservar as raízes de sabor e promover uma experiência única, ecológica e sustentável.

A presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, sublinha que “este será um festival que apela às nossas raízes e memórias, trazendo à mesa os pratos que os nossos antepassados confecionavam, e promovendo uma dieta saudável e mediterrânea com os nossos produtos locais. É uma oportunidade única para quem nos visita pela primeira vez e para quem cresceu com os sabores de Alpiarça”.

Destaques do Festival

Cozinheiros Locais e Showcookings: O festival contará com a presença de cozinheiros locais que, através de showcookings e masterclasses, irão apresentar pratos tradicionais do Ribatejo, como carneiro à moda de Alpiarça, bacalhau assado com miga fervida, molhinhos com feijão branco e sopas do campo. Haverá também destaque para a doçaria tradicional, incluindo patudos, quadradinhos de Alpiarça, SS de amêndoa e ferraduras.

Kit de Degustação Sustentável: Para tornar a experiência gastronómica única, ecológica e sustentável, será disponibilizado um kit de barro com a identidade do evento, e talheres recicláveis, evitando o uso de louça plástica e preservando as raízes de sabor.

Melão Manuel António: O festival pretende também evidenciar a variedade única de melão Manuel António, cuja produção é exclusiva de Alpiarça e tem grande importância para a economia local. Os visitantes terão a oportunidade de provar este melão no mercado de frutas adjacente ao parque.

Espaço Infantil: O evento terá um espaço dedicado às crianças, garantindo diversão para toda a família.

Animação e Cultura: Além da gastronomia, o festival contará com um programa repleto de atividades, incluindo espetáculos de música, animação de rua e DJ’s.

1ª Mini e Meia Maratona – Alpiarça Terra de Melão: No dia 23 de junho, irá decorrer a 1ª Mini e Meia Maratona “Alpiarça Terra de Melão”, com início às 9h00 no Parque do Carril. Este evento desportivo é uma excelente oportunidade para explorar as belas paisagens de Alpiarça e participar numa atividade saudável e envolvente.