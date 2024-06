Rusga: detido foragido à justiça e diverso material de furtos apreendido em Almeirim

A Guarda Nacional Republicana de Almeirim deteve em flagrante um homem de 31 anos, com mandado de detenção pendente por evasão de estabelecimento prisional, e apreendeu diverso material proveniente de furtos, no acampamento onde residem cidadãos de etnia cigana, junto ao Largo da Feira, em Almeirim

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Santarém, refere que os militares realizaram, no dia 17 de junho, uma operação de prevenção criminal, na localidade de Almeirim, direcionada para o combate da criminalidade associada a furtos e roubos, os militares da Guarda encetaram diligências policiais direcionadas para locais previamente referenciados e associados à prática de crimes de furto.

“No seguimento da fiscalização, foi possível detetar um cidadão sob o qual pendia mandado de detenção, por se encontrar evadido há cerca de dois anos do estabelecimento prisional de Vale de Judeus, depois de não ter regressado ao referido estabelecimento após saída precária, motivo que levou à sua detenção em flagrante”, acrescenta a força policial.

Desta operação resultou ainda a apreensão de diversos equipamentos, materiais e ferramentas, que a GNR suspeita serem provenientes da prática de diversos furtos.

O detido, com antecedentes criminais por roubo e furto, foi transportado para o estabelecimento prisional de Vale de Judeus a fim de cumprir pena de prisão efetiva.

Esta ação contou com o reforço dos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Santarém e do Destacamento de Intervenção (DI).