in.Str regressa para animar os meses de Verão em Santarém

Santarém prepara-se para receber mais uma edição do projeto municipal, Verão in.Str, dedicado a animar os três meses estivais, quer na cidade, quer nas freguesias que fazem parte do concelho. Para a edição deste ano, surgem como novidade os espetáculos que integram o evento in.Circo – Festa das Artes de Circo, durante o mês de julho, empenhado em divulgar as artes circenses.

Em agosto, haverá também a estreia da Festa da Marioneta, bem como a realização de mais um festival in.Estátua – Festival de Estátuas Humanas, evento que tem atraído milhares de visitantes ao planalto escalabitano para apreciaram as animadas estátuas vivas.

O programa para este ano começa na noite da chegada do verão, a 21 de junho, às 21h30, com a atuação da Orquestra Típica Scalabitana, que aproveita a oportunidade para apresentar o seu novo CD, no convento de São Francisco. No final da atuação, com o apoio dos Vinhos do Tejo, será feito o habitual Brinde Solsticial.

Na noite de 22 de junho, no Largo do Seminário decorre a partir das 21h30, o Festival de Folclore ‘Da Aldeia à Cidade’. Participam este ano o Rancho Folclórico de Passos de Silgueiros, de Viseu; o Rancho Folclórico dos Moleanos, de Alcobaça; o Rancho Folclórico ‘As Lavradeiras’ de Pedroso, de Vila Nova de Gaia; o Rancho Etnográfico Danças e Cantares de Santiago de Bougado, da Trofa e o Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito, de Santarém, também responsável pela organização do festival.

Ainda no sábado, 22 de junho, às 21h30, a vila de Pernes recebe o Projeto Itiner’Arte na Sociedade Musical União Pernense, no espaço da Música Nova, com a peça de teatro ‘A Mulher que Cozinhou o Marido’, um texto da escritora inglesa Debbie Isitt, adaptado pelo Centro Dramático Bernardo Santareno (CDBS), associação cultural com 33 anos de atividade teatral. O texto original, levado à cena pela primeira vez em Londres, 1991, segue um enredo que cruza paixões e amores desencontrados que originam as mais diversas situações carregadas de nonsense e humor. Trata-se de uma comédia de enganos, quase drama humorístico, que retrata um jogo muito particular das relações amorosas, algo absurdas, sobre a (im)probabilidade de uma reconciliação a três.

No domingo, dia 23 de junho, o Teatro Sá da Bandeira (TSB), será palco, a partir das 16h00, da peça ‘Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas’, representado pela companhia Teatro do Vestido.

Na semana seguinte, logo na quarta-feira, 26 de junho, o páteo do TSB recebe a primeira sessão de cinema com o apoio do Cineclube de Santarém. Assim, a partir das 21h30, será exibido o filme ‘Bann -Casa’, realizado por Leonor Teles.

Para quinta-feira, 27 de junho, pelas 21h30, noConvento de São Francisco vai decorrer o espetáculo multidisciplinar que assinala o final do ano letivo da UTIS, Universidade da Terceira Idade de Santarém, no qual os alunos da instituição mostram os seus dotes artísticos.

Com o aproximar do fim-de-semana, na noite de sexta-feira, 28 de junho, a partir das 22h00, no Largo do Seminário, realiza-se a serenata musical ‘Há Sempre Alguém que Resiste´, com a participação do Quarteto de Coimbra, Grupo Campa Rasa e do Grupo de Guitarra e Canto de Coimbra do Centro Cultural Regional de Santarém, também responsável pela coorganização do evento.

Ainda na noite de 28 de junho, a partir das 21h30, o Projeto Itiner’Arte vai até à aldeia de Mosteiros, na freguesia de Alcanede, onde apresenta na Associação Cultural Desportiva Recreativa Mosteirense, a peça de teatro ‘A Mulher que Cozinhou o Marido’, adaptada pelo Centro Dramático Bernardo Santareno.

O programa de junho do Verão in.Str 2024 encerra no sábado, dia 29, com o projeto in.Tradição. Apoiado pela fundação INATEL, esta traz até ao centro histórico de Santarém, a partir das 11h00, um desfile etnográfico que inclui danças populares, desta vez a cargo do Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém.

De referir que o in.Tradição decorrerá aos sábados de manhã, entre 29 de junho e 21 de setembro, pelo centro da cidade, passando pelo Largo do Seminário, Rua Capelo Ivens, Rua 1.º de Dezembro, Praça Velha, Rua Serpa Pinto, terminando no Largo do Seminário.

De tarde, pelas 18h00, realiza-se no bairro de São Domingos uma oficina e animação de rua que apresenta Jogos e Brinquedos Tradicionais, a cargo da associação escalabitana, EnXamula.

Finalmente, às 22h00, no anfiteatro do Jardim Portas do Sol, realiza-se um espetáculo de dança ‘ADEC Fora de Portas’ pela Academia de Dança e Expressão Corporal (ADEC) do Círculo Cultural Scalabitano.