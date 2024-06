Almeirim é vice-campeã do maior evento de Walking Football

O Torneio Final de Walking Football Portugal, realizado no último dia 14 de junho (sexta-feira), foi um grande sucesso, reunindo 32 universidades seniores e mais de 500 alunos/atletas seniores na cidade de Torres Vedras, e respetivos acompanhantes. O evento destacou-se pelo desportivismo, amizade e gosto pela modalidade entre os participantes. Foi o maior evento deste desporto adaptado realizado em Portugal.

O Walking Football (futebol a andar), modalidade que vem ganhando popularidade entre os seniores por permitir a prática desportiva com menor risco de lesões, mostrou-se mais uma vez uma excelente forma de promover a saúde e o bem-estar. Em Torres Vedras, o torneio foi um verdadeiro exemplo de como o desporto pode unir pessoas de diferentes idades (dos 50 aos 92) e locais (desde Miranda do Corvo, Loures, Odivelas a Grândola), fortalecendo a comunidade e incentivando um estilo de vida ativo.

O torneio teve duas modalidades: Lúdica (22 equipas) e competitiva (10 equipas). Participando na vertente competitiva a equipa da Universidade Sénior de Almeirim foi a vencedora do seu grupo tendo disputado a final contra a equipa vencedora do outro grupo. Na final houve um empate a 1-1 entre Almeirim e Castelo Branco, tendo a equipa Albicastrense ganho nas grandes penalidades por 4-3. Deste modo Almeirim ficou em segundo lugar na II Taça Nacional de Walking Football.

A Associação Walking Football Portugal e a RUTIS desenvolvem este desporto desde 2018 e este foi o seu 58ª torneio realizado no continente e nas regiões autónomas. O evento teve o apoio da autarquia e da RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade).

As equipas participantes deram um verdadeiro espetáculo de habilidade (desde os mais recentes atletas até jogadores mais experientes) e entusiasmo, com jogos disputados num clima de fair play e respeito mútuo. Os atletas, vindos de diversas regiões, demonstraram que a paixão pelo futebol não tem idade, proporcionando momentos emocionantes tanto para os jogadores quanto para o público presente.

Alguns dados do torneio.

Média de idades: 70,2 anos.

Jogos disputados: 61 em 6 campos

18 atletas com mais de 80 anos.

66% homens e 34% senhoras.

82% dos jogadores nunca tinham jogado futebol antes.

A organização do torneio decorreu de acordo com o previsto, com todos os detalhes cuidadosamente planeados para garantir a segurança e o conforto dos atletas e dos espectadores. O Estádio do Torreense mostrou-se à altura do desafio, oferecendo condições ideais para a prática do Walking Football e acolhendo calorosamente todos os visitantes. O almoço convívio decorreu no Parque do Choupal. Quem quis pode ainda visitar o moderno Centro de Artes e Criatividade.

O evento contou ainda com a presença de várias autoridades locais e figuras de destaque do desporto, que enalteceram a importância de iniciativas como esta para a promoção da atividade física entre os seniores. O torneio final não foi apenas uma celebração do desporto, mas também uma demonstração de que a prática desportiva pode ser uma fonte de alegria e bem-estar em todas as fases da vida.

A cidade de Torres Vedras reafirma-se assim como um polo desportivo de excelência, pronta para acolher eventos de grande magnitude e a promover o desporto como um elemento central de uma vida saudável e ativa. O Torneio Final de Walking Football de 2024 ficará na memória de todos como um marco de sucesso e integração, inspirando mais seniores a praticarem esta modalidade.

Durante o mês de Julho irão decorrer alguns mini torneios de Verão pelo país.