NERSANT lança Programa de Aceleração de Ideias de Negócio na Startup Santarém

No âmbito do seu apoio ao empreendedorismo e criação de empresas, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o Instituto Politécnico de Santarém e o ISLA Santarém, tem calendarizado para o dia 25 de junho, na Startup Santarém, o arranque de mais uma edição do seu programa de aceleração de ideias, iniciativa que pretende capacitar os empreendedores a transformar as suas ideias em negócios viáveis.

O programa de capacitação empresarial, financiado pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, contempla uma abordagem personalizada e orientada para a prática, onde os empreendedores são guiados por um percurso que trabalha o desenvolvimento e aperfeiçoamento da sua ideia de negócio, pretendendo-se, no final do programa, que as ideias dos participantes estejam prontas para a implementação no mercado.

O apoio oferecido, totalmente gratuito, inclui mentoria especializada e workshops, visando o desenvolvimento de ideias criativas e a preparação de projetos empresariais robustos e alinhados com as necessidades do mercado.

Ao longo do programa, os participantes têm acesso a sete workshops, que decorrem em modo presencial e simultaneamente à distância para quem não consegue assistir no local, cobrindo uma variedade de tópicos essenciais para o sucesso empresarial. Desde a contextualização das ideias e desafios do empreendedor até a elaboração de propostas de valor, segmentação de clientes, estratégias de marketing, estruturação de negócios e planos financeiros, os empreendedores serão equipados com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do mundo empresarial contemporâneo, incluindo a preparação para apresentação da ideia / negócio a potenciais investidores.

Para mais informações sobre o Programa de Aceleração de Ideias da NERSANT ou o apoio técnico da associação ao empreendedorismo e criação de empresas, os interessados devem contactar a Direção de Inovação e Empreendedorismo através dos contactos sítiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 503. A participação no programa é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória.

Com mais esta edição do programa de aceleração de ideias de negócio, a NERSANT reforça o seu compromisso para com o apoio ao empreendedorismo e a criação de empresas na região. De referir que a NERSANT apoiou a criação, nos últimos 10 anos, de 750 empresas na região de Santarém.