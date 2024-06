Centro de Saúde de Almeirim promove rastreio do cancro do colo do útero

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Almeirim, integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) promove uma semana dedicada ao rastreio do cancro do colo do útero.

A iniciativa, que decorre entre os dias 8 a 12 de julho, na UCSP de Almeirim, localizada na Rua Canto do Jardim, destina-se a mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 65 anos, que não tenham realizado uma citologia nos últimos cinco anos.

O rastreio é gratuito e as marcações podem ser feitas a partir do dia 24 de junho, através do número de telefone 963 805 820.

Este exame ajuda a identificar alterações precoces das células do colo do útero, permitindo o seu tratamento e vigilância. O Cancro do Colo do Útero pode ser evitado! Marque o seu rastreio!