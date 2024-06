Feira Empresarial da Região de Santarém encerra com balanço muito positivo

A FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, que decorreu entre os dias 8 e 16 de junho, encerrou com um balanço muito positivo. O evento, organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, voltou a afirmar-se como uma plataforma para a promoção e desenvolvimento do tecido empresarial da região.

A cerimónia de inauguração, a 8 de junho, contou com a presença da direção da NERSANT, sublinhando a importância desta feira para o panorama empresarial regional. O presidente da Direção, António Pedroso Leal, bem como os membros da direção Filipe Borgas, Rui Serrano e Manuel Bartolomeu marcaram presença no evento, com a comitiva a percorrer os stands de todas as empresas e entidades expositoras.

O certame foi abrilhantado por visitas institucionais de grande relevo, nomeadamente a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, no dia 13 de junho. Seguiram-se, no dia 14, a visita de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista e Deputado da Assembleia da República e, no dia 16, de Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português e também deputado da Assembleia da República, num sinal do apoio das mais altas figuras do Estado ao desenvolvimento económico e empresarial da região.

Com cerca de 70 espaços de exposição, a FERSANT constituiu-se como uma vitrine privilegiada para as empresas da região mostrarem os seus produtos e serviços. Este ano, houve um foco especial na Academia, que mereceu grande destaque pela sua contribuição para a inovação e desenvolvimento regional, com a presença do Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Politécnico de Santarém, ISLA Santarém e diversas escolas profissionais da região.

No dia 14 de junho, foram realizados dois seminários de participação gratuita, em parceria com a empresa Exploretime, abordando temas de interesse para as empresas: Cibersegurança Empresarial e Gestão de Armazéns. Estes seminários foram muito bem recebidos pelos participantes, que valorizaram a oportunidade de adquirir conhecimentos essenciais para a melhoria da eficiência e segurança nas suas operações.

A XXXV FERSANT aconteceu entre 8 e 16 de junho, no CNEMA, em Santarém, aportando à Feira Nacional da Agricultura, uma mostra completa do tecido empresarial da região. Entre os expositores evidenciaram-se empresas na área da indústria e serviços, que exponenciaram as suas oportunidades de negócio com a participação no evento.