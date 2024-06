Dia 6 de julho realizam-se as eleições para a concelhia do PSD Almeirim e pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o atual líder, António Nunes já entregou a documentação para ser candidato ao um novo ciclo de dois anos.



As eleições realizam-se entre as 15h e as 20h na sede do partido, na Praça Lourenço de Carvalho n.º 10 2.º andar.

António Nunes deve ser candidato único e inicia assim o mandato que inclui as eleições autárquicas de 2025.