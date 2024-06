Tapada em festa com muita animação e “peticos e bebiscos”

A localidade da Tapada recebe as festas em honra de Nossa Senhora da Conceição, entre os dias 12 e 14 de julho, junto ao Ringue Desportivo, com “petistos e bebiscos”.

A festa inicia na sexta feira, dia 12 de julho, pelas 20h00, com o içar das bandeiras. Segue-se, pelas 20h15, a abertura da quermesse e pelas 21h00, atua o Baixinho do Fado. A música continua, pelas 22h30, com a banda pop/rock ‘Eufória’. A noite continua, pelas 00h30, com o Dj Reflexus.

No sábado, dia 13 de julho, as tasquinhas abrem às 20h00, seguindo-se, as 21h00, o humorista António Gomes, e pelas 22h30 atua o José Santos. Pelas 00h00 baile com Paula Canavarro.

No domingo, dia 14 de julho, ocorre Missa na Capela da Tapada, pelas 18h00. Pelas 19h00, decorre a procissão em Honra da N. Srª da Conceição, seguindo-se da atuação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Fazendas de Almeirim, pelas 21h00. A noite continua, pelas 22h30, com o Duo Musical MB Music.