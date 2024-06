GNR apanha cães roubados

A GNR recuperou, dia 26 de junho , dois cães que tinham sido roubados, no concelho de Almeirim. Em comunicado, é dito que os cães são de raça Staffordshire Terrier e encontravam-se “retidos no interior do referido acampamento”.



“No decorrer da ação, verificou-se que os animais teriam sido alvo de furto e, de imediato, foram realizadas diligências policiais para recolher os canídeos do local”.

O proprietário reconheceu os animais e, posteriormente, foram-lhe entregues, “sem necessidade de cuidados veterinários urgentes”.



Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Almeirim.