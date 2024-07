Jogador de Almeirim chega ao basquetebol americano

Victor Rabelo, jogador da Associação 20 kms de Almeirim, está nos Estados Unidos a estudar e jogar basquetebol na escola Procter R. Hug High School e pela equipa Hug Hawks.

“No princípio seria para jogar os jogos de verão e caso ele goste, convidaram o Victor para estudar e jogar pela … e ca estamos para o Victor ter essa experiência!!”, descreve a mãe ao Jornal O ALMEIRINENSE.



O Victor sempre foi muito focado e determinado no basquetebol e quando não tinha treino ele sempre ia treinar na Zona Norte e uma amiga (Inês) e sempre que podia ia para filmar.



“Foi aí que ele teve a ideia de enviar os vídeos para algumas escolas do USA. No ano passado tivemos alguns contactos, mas não amadurecemos a ideia. No início desse ano recebemos mais uma proposta a qual decidimos que seria uma boa oportunidade!”, conclui Maria, mãe que acompanha Victor nesta aventura americana.



Os treinadores dos 20 kms de Almeirim Rodrigo Reis e Alexandra Vicente foram pessoas muito importantes também nesta etapa.