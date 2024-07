As obras das salas da Escola Escola Básica 2,3 Febo Moniz já começaram e decorrem a bom ritmo.

Esta é a ultima fase das obras nesta escola e representam um investimento de cerca de 600 mil euros. No final vão ser mais de três milhões de euros que vão deixar esta escola preparada para mais umas décadas.



As obras não devem estar concluídas a tempo do inicio do novo ano letivo, mas é um tipo de obras que não impacta nas aulas.