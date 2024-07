Quinta da Alorna no Festival da Comida Continente

A Quinta da Alorna vai marcar presença na 6ª edição do Festival da Comida Continente, que decorre este fim de semana (6 e 7 de julho) no Parque da Cidade do Porto.

Neste evento de dois dias, a Quinta da Alorna vai trazer para prova os vinhos ‘Colheita’ – Branco, Tinto e Rosé – que se distinguem pela variedade de castas na sua produção, tais como Syrah, Fernão Pires ou Castelão, e que se juntam à experiência gastronómica proporcionada pelo Festival.

“Participar neste Festival significa estar próximo dos consumidores. Esta oportunidade, por intermédio da nossa parceira Garcias, permite-nos não só dar a conhecer o portfólio da Quinta da Alorna, mas também a nossa região, o Tejo”, afirma Tomás Caiado, Diretor-Comercial da Quinta da Alorna.

Através da parceria com a Garcias, empresa distribuição de vinhos e bebidas espirituosas, a Quinta da Alorna assegura a presença na Praça dos Vinhos do Festival da Comida Continente e apresenta ao público os vinhos da região vitivinícola do Tejo.