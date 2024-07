Perto 650 ciclistas até aos 14 anos fizeram a festa da modalidade, durante todo o fim de semana, em Almeirim, por ocasião do Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo.

A iniciativa juntou clubes e praticantes de todo o país, que se dividiram pelas provas e exercícios de BTT e de ciclismo de estrada, galvanizando todos os presentes com a alegria e a irreverência próprias das idades mais jovens.

Almeirim recebeu milhares de pessoas, entre os ciclistas, equipas técnicas, familiares dos participantes e adeptos, o que contribuiu para dois dias de grande animação e de dinamização do território e da economia do concelho.



“Almeirim volta a ser a capital do ciclismo de formação de Portugal. Ano após ano recebemos com um enorme gosto o Encontro Nacional de Escolas”, afirmou Pedro Ribeiro.

Foi o ponto alto anual de toda a atividade formativa e desportiva das escolas de ciclismo, embora, durante o verão, ainda haja encontros regionais para todas as categorias das escolas e campeonatos nacionais abertos aos juvenis.

RESULTADOS DE ESTRADA

RESULTADOS DE BTT





Fonte: Federação Portuguesa de Ciclismo