Jogador de Almeirim renova contrato com o Sporting

Lucas Anjos, avançado de 20 anos que na época passada esteve ao serviço das equipas B e sub-23 de futebol do Sporting Clube de Portugal, renovou esta segunda-feira o contrato profissional que o liga ao emblema de Alvalade desde 2020.



Nas primeiras declarações após a oficialização do acordo, o jovem atacante não escondeu o orgulho por continuar a vestir de Leão ao peito, mostrando-se também motivado para dar boa resposta em campo e justificar a confiança do Clube em si.



“[Renovar este contrato] é um sentimento de muita alegria. Desde que cheguei ao Sporting CP que tenho noção da responsabilidade, que agora é ainda maior, portanto é continuar a trabalhar para retribuir a aposta”, começou por dizer o jogador, que rumou ao Sporting CP em 2015 e vai cumprir a 11.ª época no Clube. “É bom sinal, significa que estou a fazer bem o meu trabalho e que tenho demonstrado empenho e trabalho em campo. É isso que quero continuar a fazer”.

Lucas Anjos – que conta no currículo com passagens por U. Almeirim e Ac. Santarém – pode fazer qualquer posição na frente de ataque, seja pelas alas ou como ponta-de-lança, e descreve-se como um jogador “rápido”: “Sou trabalhador, gosto de ir para cima no um contra um e também de marcar golos”, sublinhou.

Na época passada – e depois de ter sido Campeão Nacional de iniciados em 2018/2019 -, o internacional sub-20 por Portugal afirmou-se nos sub-23, pelos quais marcou três golos em 18 jogos, e teve também a oportunidade de estrear-se na Liga 3 ao serviço da equipa B, somando dois remates certeiros em oito partidas.

“Foi uma experiência boa porque estive em dois contextos diferentes e isso permitiu-me ganhar mais experiência. Nas épocas anteriores não tive muita consistência devido às lesões, portanto foi bom”, frisou, apontando o foco para 2023/2024: “Seja na equipa A, B ou nos escalões de formação, vai ser uma temporada de muito trabalho. Temos de mostrar o que valemos e raça pelo Clube”.

A fechar, Lucas Anjos dirigiu-se aos sportinguistas, pedindo-lhes que “continuem a acompanhar e a apoiar a formação”. “Certamente vão sair daqui grandes estrelas. Com o trabalho que fazemos na Academia, temos um grande futuro pela frente”.



Fonte: Sporting