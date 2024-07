29ª Edição Feira Mostra de Mação

Esta Feira Mostra é uma excelente oportunidade para a promoção de negócios, troca de experiências e contactos de parcerias estratégicas. A participação da NERSANT demonstra o seu compromisso contínuo com o desenvolvimento económico e empresarial da região, incentivando a inovação e a competitividade entre as empresas locais.

A presença da NERSANT na Feira Empresarial de Mação também reforça a importância da cooperação entre entidades e empresas para o fortalecimento da economia regional. Rui Serrano, Presidente do Núcleo de Abrantes salientou que “Eventos como este são fundamentais para fomentar o crescimento sustentável, promover a partilha de conhecimento e estimular a criação de novas oportunidades de negócio”. Através de iniciativas como esta, a NERSANT continua a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento e dinamização do tecido empresarial da região de Santarém.

O evento, contou com a presença do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, com o Vogal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Luís Filipe, e o Presidente do Município de Mação, Vasco Estrela.