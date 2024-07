Apreensão de armas e material furtado a arguido em processo de violência doméstica

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Marinhais e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche, no dia 9 de julho, apreendeu armas, munições e material furtado, a um homem de 36 anos, arguido num processo de violência doméstica e suspeito de furtos, na localidade de Marinhais.

O Posto Territorial de Marinhais investigava um processo de violência doméstica e o Núcleo de Investigação Criminal levava a cabo uma investigação por furtos em residências, veículos e furto de metais não preciosos. Durante as diligências conclui-se que se tratava do mesmo suspeito, nas duas investigações, e foram cumpridos seis mandados de busca, nomeadamente, três domiciliárias e três em veículos e anexos.

No âmbito do processo por violência doméstica, onde o homem de 36 anos já era arguido por agressões físicas, verbais e psicológicas, à sua ex-companheira, uma mulher de 32 anos, foram realizadas buscas numa residência, veículo e anexo, que permitiram apreender as seguintes armas e munições:

Duas armas de ar comprimido;

Um cutelo;

Uma faca de cozinha;

Uma faca de mato;

47 chumbos.

No âmbito da investigação por furtos em residências, veículos e furto de metais não preciosos, foram também realizadas buscas domiciliárias e em viaturas, que permitiram apreender material furtado:

Duas jantes de veículo com pneus;

Um caiaque com pagaia;

Um climatizador vertical;

Dois cabos elétricos trifásicos;

Um guincho manual;

Um pulverizador a bateria;

Um carregador de bateria automóvel;

Dois martelos pneumáticos;

Uma corda em nylon;

Um cartão MicroSD;

Um berbequim;

Um quadro de bicicleta;

O suspeito já era arguido no processo de violência doméstica e factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santarém

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe: